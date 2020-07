Reggio Calabria. Manifestazione di interesse gestione Lido Comunale stagione balneare 2020

Il Comune di Reggio Calabria intende affidare la concessione temporanea degli spazi e dei servizi relativi per la stagione balneare 2020 del Lido Comunale “G. Zerbi”. Sul sito www.reggiocal.it è on line l’avviso finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la più ampia partecipazione e consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con lo scopo di ottenere la disponibilità a partecipare ed a presentare contestualmente un progetto tecnico di gestione per l’affidamento temporaneo dello stabilimento balneare. L’avviso è di prossima scadenza, sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione notizie, tutte le info e i contatti.