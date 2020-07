Ristorazione: Viceministro Castelli incontra Fiepet Confesercenti. Pica: “Riconosciuta l’importanza della categoria, ora più sostegni a bar e ristoranti”

Bar, ristoranti e le altre attività della somministrazione sono un’eccellenza italiana ed un valore aggiunto per tutta l’economia, a partire dalle filiere turistiche ed agroalimentari. Purtroppo, però, le imprese soffrono ancora l’onda lunga dell’emergenza pandemica, e hanno bisogno di interventi di sostegno.

Sono stati questi i temi al centro dell’incontro presso il MEF tra il Viceministro all’Economia Laura Castelli e una delegazione di Fiepet Confesercenti guidata dal Vicepresidente nazionale Claudio Pica.

“Un incontro positivo”, commenta Pica. “La Viceministro ha ribadito l’importanza, economica e sociale, delle imprese della ristorazione e dei pubblici esercizi. Un settore che dà lavoro a oltre 300mila imprenditori e 1,2 milioni di lavoratori e che ora vive un momento di grave difficoltà, scatenato dal crollo del turismo e da uno smartworking che sta svuotando i centri storici e mettendo in crisi modelli di consumo consolidati. Per questo, abbiamo avanzato la richiesta di nuovi sostegni, a partire da un prolungamento del tax credit sugli affitti e dei contributi a fondo perduto per le attività colpite”.

C.S. Confesercenti