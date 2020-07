Miss Mondo Italia. La semifinalista nazionale è Francesca Paola Anzillotta che vince a Roccella Jonica (RC)

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri la kermesse di Miss Mondo Italia Calabria e Sicilia, una serata splendida ben organizzata dalla DB Model di Mario Vitolo, all’interno del Club Hotel Kennedy di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria. Una serata molto piacevole che ha allietato e divertito il numeroso pubblico che l’ha seguita comodamente seduto a bordo piscina. Un evento del quale, come ha sottolineato la presentatrice nonchè organizzatrice Valeria Pellegrino, di cui si sentiva bisogno. Una buona dose di bellezza e spensieratezza in uscita dall’opprimente e lungo periodo di lockdown post covid. A sfilare tra le due piscine dell’hotel 23 ragazze (Silvia Cagliostro, Simona Cogliandro, Chiara Marrapodi, Jaunty Laicona, Virginia Raffa, Giulia Morabito, Maria Chiara Lia, Leila Donato, Hibia Missaoni, Angela Greco, Sofia Testa, Chiara Morabito, Alessia De Stefano, Michela Grillo, Agata Marino, Vanessa, Foti, Giorgia Hernandez, Francesca Paola Anzillotta, Giulia Celesia, Claudia Bonaccorso, Kimberly Jrinò, Alice Placanica Aurora Barillà) di età compresa tra i 16 ed i 22 anni tutte molto belle e determinate a vincere. /p>

A “spuntarla” poi in base ai voti della giuria è stata la cosentina Francesca Paola Anzillotta, 22 anni di Roggiano Gravina, che si candida alla semifinale nazionale di Gallipoli il 4 Settembre. Il 19 Settembre sarà invece la finale Nazionale sempre a Gallipoli per il titolo di Miss Mondo Italia 2020. Hanno vinto la candidatura per la finale interregionale Calabria e Sicilia che si svolgerà a Nicosia in provincia di Enna, il 21, 22, 23 di Agosto: Vanessa Foti 16 anni di Reggio Calabria; Hiba Missaou 16 anni di Reggio Calabria; Sofia Testa 18 anni di Cefalù Miss Gil Cagnè; Giorgia Hernandez 18 anni di Messina Miss Mondo Caroli Hotels; Agata Marino 17 anni di Reggio Calabria Miss Mondo Caroli Hotels; Aurora Barillà 16 anni di Reggio Calabria Miss Mondo Web by Agricola con 698 on line e infine Maria Chiara Lia 20 anni vince la fascia di Miss Clivia Profumerie. La kermesse è stata animata anche da esibizioni canore e sketch comici. Come ha sottolineato Valeria Pellegrino a “vincere” in realtà al di la dei voti sono state state tutte le partecipanti alla selezione.

Katia Germanò