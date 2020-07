La Ministra oggi a Firenze al tavolo regionale per la ripresa

(DIRE) Roma, 27 Lug. – A Firenze, dopo la visita al Teatro Della Pergola che offrira’ spazi per la didattica, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha raggiunto il Tavolo regionale per la ripresa a settembre, Si legge sul profilo Twitter del ministero. “Stiamo rimediando ai tagli che sono stati fatti in passato”, ha commentato la ministra Azzolina. (Adi/ Dire) 17:41