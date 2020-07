Soverato (CZ), Gran Galà Lirico-Sinfonico Omaggio a Gioacchino Rossini

Il 2 agosto, alle ore 21.30, un omaggio a Gioacchino Rossini, eseguito dall’Orchestra del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria, diretta dal M. Vito Cristofaro, con la partecipazione del soprano Eleonora Pisano, del mezzosoprano Marjla Jokovic e del basso Alessandro Tirotta e di Pasquale Faucitano come Violino solista proposto dal Comune di Soverato

Il 2 agosto, alle ore 21.30, presso il Cortile dell’Istituto Salesiano Sant’Antonio di Padova”, sito a Soverato in via Giuseppe Verdi, 1, l’Amministrazione Cumunale della città propone il Gran Galà Lirico-Sinfonico “Omaggio a Gioacchino Rossini”, eseguito dall’Orchestra del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria, diretta dal M. Vito Cristofaro, con la partecipazione del soprano Eleonora Pisano, del mezzosoprano Marjla Jokovic e del bass-baritono Alessandro Tirotta, e di Pasquale Faucitano come Violino solista.

Le pagine rossiniane della serata saranno la Sinfonia, “La calunnia” con Alessandro Tirotta e “Una voce poco fa” con Marija Jokovic da Il barbiere di Siviglia; “Miei rampolli femminini” da La Cenerentola con Alessandro Tirotta; “Nacqui all’affanno… Non più mesta” da La Cenerentola con Marija Jokovic; la Sinfonia da L’italiana in Algeri; e “La danza” con Eleonora Pisano, Marija Jokovic e Alessandro Tirotta.

Accanto a queste, ci saranno due brani di Giuseppe Verdi tratti da La traviata e Don Carlos, e Romanza n.2 in Fa maggiore di Ludwig van Beethoven eseguita da Pasquale Faucitano.

“Si tratta del concerto che avremmo dovuto proporre il 29 febbraio, giorno in cui ricorre il compleanno del grande Rossini, ma che a causa del Covid-19, è stato annullato. Ed è proprio con questo, con cui si interruppe la sua produzione musicale, che l’Orchestra del Teatro Cilea riprende le attività dopo il lockdown.

Segnaliamo che il Festival Classica Mediterranea varca i confini provinciali e il prossimo appuntamento sarà, infatti, il Concerto dell’Orchestra Nuova Scarlatti di Napoli con Naomi Riveccio solista (finalista di X Factor) in ‘Echi di Napoli’. A Locri l’11 agosto proseguirà il tour presso la Corte del Palazzo del Comune. E con la musica porteremo speranza e nutriremo chi sarà presente”, afferma Pasquale Faucitano, referente dell’Orchestra reggina.