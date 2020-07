La Polizia di Stato interviene per rissa nella movida di Marina di Carrara

Questa notte perveniva alla locale sala operativa del Commissariato di Polizia di Carrara una chiamata per lite a Marina di Carrara. Sul posto si recava la volante di zona. Dalla dinamica si ricostruiva che un gruppo di giovani, in preda ai fumi dell’alcool, avevano avuto una discussione verbale dentro un locale – già sanzionato dalla Polizia di Stato – per poi recarsi nella vicina spiaggia dove scoppiava una rissa, a seguito della quale un ragazzo riportava delle ferite e pertanto soccorso da personale del 118 intervenuto sul posto. I medici refertavano una prognosi di quattro giorni. I giovani – tutti maggiorenni – sono stati identificati e denunciati per rissa. Uno di questi, già noto perché gli era stato notificato l’avviso orale del Questore di Massa Carrara da pochi giorni, verrà segnalato per l’aggravamento della misura di prevenzione oltre ad essere denunciato per rissa e per manifesta ubriachezza. Il Commissariato di Carrara continuerà a monitorare le serate della movida, predisponendo ulteriori e mirati controlli del territorio per il contrasto dei fenomeni conseguenti all’abuso di alcol, come gli episodi delle risse, al fine di perseguire ogni violazione e illegalità anche attraverso l’adozione delle previste misure di prevenzione. (foto di repertorio)

fonte – http://questure.poliziadistato.it/MassaCarrara/articolo/7585f1fcbe1dd094057222825