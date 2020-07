La SaxOBar Swing&Soul Orchestra arriva alla finale Sanremo Rock 2020

La SaxOBar Swing&Soul Orchestra arriva al Sanremo Rock 2020 e lo fa dalla porta principale, quale finalista nazionale. La band, tutta cosentina, nasce nel 2017, reinterpretando ritmi swing&soul in chiave moderna e originale. Composta stabilmente da professionisti di altissimo profilo musicale, in ambito classico, pop e jazz, sin da subito si afferma sulla scena musicale nel Sud Italia, con i suoi arrangiamenti ed il suo sound inconfondibili, realizzando concerti teatrali e partecipando a rassegne jazz e grandi eventi live. La formazione conta sette elementi: la splendida voce di Anna Ida Pisani, una sezione fiati di eccellenza, composta da Marco Rossin al sax tenore, Fabio Rossin al sax baritono e Luigi Paese alla tromba, una travolgente sezione ritmica formata da Francesco Fusilli al pianoforte, Andrea Infusino al basso e Matteo Barletta alla batteria. Questa volta la band punta in alto partecipando alla finale nazionale del Sanremo Rock che si svolgerà al prestigioso Teatro Ariston dal 6 al 12 Settembre 2020.

Sanremo Rock nasce negli anni ‘80 nella Città di Sanremo come costola Internazionale del famoso Festival della Canzone Italiana. Negli anni hanno partecipato al concorso artisti emergenti, oggi big del panorama musicale Italiano, come Litfiba, Ligabue, Nannini, Bennato, Avion Travel, Bluvertigo, Irene Grandi e tanti altri.

Oggi Sanremo Rock è seguito dai più importanti produttori, editori, manager, radiofonici e pionieri delle industrie discografiche del paese, una vera e propria vetrina per artisti emergenti di talento. Da sempre alla ricerca di brani ricercati e di alto spessore musicale, la SaxObar Swing&Soul Orchestra presenterà una cover di “Only so much oil in the ground” dei Tower of Power, band statunitense considerata tra i maggiori esponenti del funk e del soul internazionale. “Da piccola aspettavo l’inizio del Sanremo, con il Tv Sorrisi&Canzoni in mano ed i testi già imparati a memoria. Oggi aspettiamo il 6 Settembre 2020 ed il momento in cui la SaxOBar Swing&Soul Orchestra salirà, piena di orgoglio, i gradini del Palco Ariston. Tanto siamo cresciuti dal 2017, quando un gruppo di musicisti provenienti da esperienze lavorative ed ambiti musicali differenti, legati dall’amicizia e dalla grande passione per la musica, ha deciso di fondare questa splendida realtà musicale. Con le maniche rimboccate, tanti sacrifici e grandi soddisfazioni oggi ci siamo. E possiamo dire a voce alta che qualche volta i sogni si avverano!”

comunicato stampa