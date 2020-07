Pericoloso incendio a Sala di Mosorrofa (RC)

15.00 – Il quartiere di sala di Mosorrofa, nell’hinterland di Reggio Calabria, è adesso interessato da un pericoloso incendio che ha avuto inizio intorno alle ore 09.30 ed è tutt’ora in corso in quanto si è propagato durante le ore della giornata a causa del forte vento che soffia nella zona. Le fiamme hanno inizialmente colpito dei terreni per poi avvicinarsi pericolosamente ad abitazioni limitrofe agli stessi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un elicottero ed i consueti mezzi di terra. Nonostante tutto l’incendio non è ancora stato domato. Anche un canadair in queste ore sta partecipando alle operazioni.

