Reggio Calabria: 80enne tratto in salvo al largo della Sorgente, stava per annegare

Questa mattina, nelle acque antistanti la spiaggia “La Sorgente” di Reggio Calabria, un bagnante stava annegando, non riuscendo a tornare a riva, a causa della forte corrente. L’uomo, un signore di 80 anni, è stato in un primo tempo soccorso da un giovane di 45 anni, che accortosi della situazione, ha tentato di aiutarlo. Poi fortunatamente il tempestivo intervento dei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che hanno tratto in salvo entrambi, che stremati e inermi a causa delle condizioni avverse della corrente, non riuscivano a tornare a riva.

