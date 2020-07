Reggio Calabria: Naòs Arte&Cultura ritorna sulla scena

Il Covid-19 non ferma la cultura artistica nelle sue multiformi espressioni e neppure, quindi, l’Associazione di promozione sociale Naòs Arte&Cultura. Anzi, con maggiore entusiasmo di prima e con la voglia di riappropriarsi appieno del tempo di forzata sospensione, riparte l’attività del sodalizio presieduto da Alessandro Gallo e dal vicepresidente Eleonora Maria Barbaro. E quando Naòs ritorna sulla scena lo fa in primis per offrire l’opportunità di manifestare la propria vena creativa mediante il concorso “Ingenium volat, liber manet: vivi il libro d’artista”, giunto alla quarta edizione. Un appuntamento culturale? Di più. Un punto di riferimento ormai tradizionale per il ritrovo dell’arte che intende far dialogare ogni suo elemento costitutivo e animatore. Quest’anno il concorso riporta in auge anche la sezione dedicata alle arti figurative riproponendo tutte le sezioni incentrate sui generi letterari quali poesia, narrativa, romanzo e aforisma con quest’ultima, tra l’altro, che rappresenta un unicum sul territorio nazionale. Per partecipare c’è tempo fino al 20 dicembre.