Rieti, capannone in fiamme in via Pratolungo …

Nella tarda mattinata di oggi è andata in fiamme una rimessa agricola, adibita anche a deposito di legna, nella frazione di Chiesa Nuova, in via Pratolungo. Un’alta colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile fin dalla città. I Vigili del Fuoco, intervenuti con due automezzi antincendio, hanno subito messo in sicurezza l’abitazione vicina al capannone e hanno richiesto ai tecnici delle rete elettrica locale di togliere la tensione ai vari impianti presenti. Le operazioni si protrarranno sino all’estinzione dell’ultimo focolaio presente.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=66435