Sanità. Dall’UE forniture anti-covid a Kenya e Bangladesh

Inviati aiuti anche ad Ecuador e Salvador

(DIRE) Bruxelles, 28 Lug. – Tramite il meccanismo di protezione civile Ue, in risposta a una richiesta del Kenya, la Slovacchia ha inviato nel paese 20.000 maschere protettive, 50.000 kit di test coronavirus, disinfettanti per le mani e forniture di laboratorio. Lo si legge in una nota della Commissione euroepa. La Francia inviera’ invece forniture e attrezzature mediche in Bangladesh, Ecuador ed El Salvador. “Per limitare la diffusione del coronavirus dobbiamo agire insieme, a livello globale” ha dichiarato Janez Lenarcic, Commissario per la gestione delle crisi, che ha aggiunto: “sono orgoglioso di vedere la Slovacchia fornire attrezzature di protezione e mediche fondamentali per il Kenya e la Francia assicurare assistenza in Bangladesh, Ecuador ed El Salvador, con il sostegno dell’Ue. La risposta globale dell’Ue- ha concluso Lenarcic- sta contribuendo ad affrontare la pandemia su piu’ fronti”. (Com/Pis/Dire) 17:57