Scuola. Gelmini: Azzolina superficiale, lati oscuri e irrisolti

(DIRE) Roma, 28 Lug. – “Abbiamo trovato l’intervento della Azzolina in Parlamento superficiale. Rimangono molti lati oscuri e molte questioni irrisolte. La sensazione che noi abbiamo avuto e’ che le responsabilita’ di riorganizzare i plessi scolastici vengano scaricate sui sindaci e sugli enti locali”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a ‘Timeline’, su SkyTg24. “I mesi del lockdown dovevano servire per ammodernare l’edilizia scolastica, e questo non e’ avvenuto. Ci sono 80mila cattedre scoperte, non sappiamo ancora che orari faranno i nostri ragazzi, e poi lasciamo perdere la ridicola vicenda dei banchi con le rotelle. Il punto e’ che non ci sono linee guida corrette e non c’e’ chiarezza su come riaprire le scuole. In piu’- conclude Gelmini- il governo ha scelto il 20 e 21 settembre per le elezioni regionali e comunali: avremo un ulteriore incredibile stress per gli studenti”. (Com/Pol/ Dire) 19:08