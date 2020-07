Vicenza. Operazione antidroga Warning: Emesse 27 O.C.C. nei confronti di spacciatori

Nel corso del tempo i numerosi e ripetuti interventi delle Forze di Polizia in queste aree verdi hanno, nella maggior parte delle occasioni, portato al sequestro di modiche quantità di sostanze stupefacenti, con conseguente qualificazione giuridica del fatto di reato come ipotesi di lieve entità. La Squadra Mobile di Vicenza ed il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato hanno deciso di intraprendere un’azione di contrasto a questo fenomeno criminale che potesse essere realmente efficace. Per questo motivo è stata avviata un’articolata quanto non convenzionale indagine che ha avuto l’intento, da un lato di ricondurre ad una sorta di “comune denominatore” le numerosissime cessioni di stupefacenti che quotidianamente avvengono all’interno dei due parchi cittadini considerandoli delle vere e proprie piazze di spaccio e, dall’altro, di ricostruire conseguentemente in maniera diversa la qualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione. Grazie a questa differente metodologia investigativa, preventivamente concordata e condivisa dall’Autorità Giudiziaria procedente, le singole condotte di cessione di stupefacenti contestate agli indagati sono state ricondotte alle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 73 D.P.R. n.309/90, escludendo, quindi, le ipotesi più lievi previste dal quinto comma. Inoltre, assieme ai tradizionali ed ordinari metodi d’indagine ed ai servizi di osservazione eseguiti dagli investigatori anche distanza si è aggiunta una tecnica investigativa speciale prevista dalla Legge 146/2006 che disciplina l’istituto delle operazioni sotto copertura anche in materia di contrasto al traffico di stupefacenti. Il contributo investigativo fornito dagli agenti undercover, inviati dal Servizio Centrale Operativo di concerto con la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, è risultato determinante per lo sviluppo dell’indagine. Quanto ricostruito nel corso dell’indagine si deve sia al prezioso contributo investigativo ed ai “riscontri operativi” forniti dagli agenti sotto copertura, che all’escussione di un elevatissimo numero di clienti dei pusher, nonché ad un altrettanto considerevole numero di persone, del tutto estranee al mondo degli stupefacenti, ma che per differenti ragioni, quali residenza, lavoro, abitudini, ecc frequentano le due piazze di spaccio.

Le indagini hanno permesso di evidenziare e delineare tutti gli elementi costitutivi che hanno portato a ritenere – riscontrando in merito i parametri individuati da una costante giurisprudenza in materia – Campo Marzo ed il parco Fornaci come vere e proprie piazze di spaccio. Sulla base dei numerosissimi riscontri probatori acquisiti dalla Polizia di Vicenza e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, esperiti attraverso gli strumenti investigativi descritti, è stata evidenziata la presenza di tutti gli elementi richiesti per ritenere, a tutti gli effetti, Campo Marzo e il parco Fornaci le due principali piazze di spaccio di Vicenza. L’applicazione e l’esame complessivo degli strumenti investigativi ai quali la Polizia di Stato ha fatto ricorso ha determinato un’efficace risposta contro un fenomeno criminale, quello delle piazze di spaccio, noto nel panorama nazionale. La sua reale pericolosità risulta di immediata e chiara comprensione solo se le singole condotte di cessione di modiche quantità di stupefacenti, vengono ricondotte ed inquadrate nell’ambito di un fenomeno “strutturato” quale quello della piazza di spaccio, sul quale questa indagine, con riferimento ai due parchi cittadini, ne ha delineato elementi e tratti distintivi. L’articolata e complessa indagine della Polizia di Stato non si è concentrata “solo” nell’individuazione e cristallizzazione delle singole responsabilità penali degli indagati. Si tratta, infatti, di un’indagine che dà una chiave di lettura proprio di queste singole condotte illecite riportandole ad un quadro unitario, in relazione al contesto territoriale, all’intensità dello spaccio, al vasto numero di acquirenti, alla diversità di droghe acquistabili, all’esistenza di un’organizzazione tra gli indagati, ai guadagni. In altri termini, un’indagine sulle due principali piazze di spaccio di Vicenza, Campo Marzo e Parco Fornaci.