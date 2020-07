29 Luglio 2020: al Museo diocesano il Concerto dell’Ensemble d’archi del Conservatorio Cilea

Mercoledì 29 Luglio h 18,30 il Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino” ospiterà, nel cortile dell’Arcivescovado, un Concerto dell’Ensemble d’archi del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”. L’evento, fortemente voluto dalle due istituzioni culturali reggine, intende esprimere un concreto segno di vitalità e speranza in un tempo difficile, ancora sospeso, che vede i luoghi della cultura impegnati a riprendere e garantire le proprie attività. L’Ensemble d’archi, curato dal maestro Giovanni Caridi in formazione ridotta a garanzia del dovuto distanziamento, offrirà un programma ricco e versatile che spazia in un ampio arco temporale di generi e di gusti, con musiche di Pachelbel, Vivaldi, Haydn, Paganini, Mozart, Bartok, Bregovich, Jenkins, Morricone. Si esibiranno: ai violini Luca Calabrese, Alessia Neri, Mariagrazia Nucera, Sonia Petruzza, Cecilia Popa Mare, Sergio Fulvio Tommasini; alle viole Giulia De Fontes e Sergio Fulvio Tommasini; al violoncello Gessica Lo Faro; al contrabbasso Davide Sergi e alla chitarra Dario Ielo. Al termine del Concerto il Museo diocesano sarà aperto con ingresso libero e la possibilità di visitare la Mostra La Bellezza del Crocifisso. Tra arte contemporanea, museo e territorio, eccezionalmente prorogata all’8 agosto 2020. L’evento si svolgerà garantendo il rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid.