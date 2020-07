Conte si proroga i poteri dello stato d’emergenza sino al 15 Ottobre. Opposizioni sul piede di guerra

Mentre il Governo Conte si proroga i poteri dello stato d’emergenza sanitario, dichiarato a Gennaio, sino al 15 Ottobre, una decisione che media la volontà dei Giallo-Rossi di arrivare sino al 31 Dicembre come inizialmente avevano immaginato, le opposizioni sono in piena ribellione. Salvini nel chiedere “aiuto” al Capo dello Stato, per risolvere una situazione che appare molto complicata ricorda una frase del Giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese: “Si può prorogare lo stato di emergenza? Risposta negativa, senza emergenza non si può prorogare. Tale scelta sarebbe inopportuna e illegittima. È bene tornare a ordinata normalità”. La proroga dovrà infatti essere approvata insieme allo scostamento di bilancio (il terzo da quando è iniziata l’emergenza). A tal fine servono necessariamente in Senato, i “numeri” dell’opposizione che già sul piede di guerra tuona: “Basta finanziamenti a pioggia” che indebitano le generazioni future del Paese. Il Centrodestra chiede, per tendere la mano a Conte, delle serie e concrete misure fiscali, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, propone di una specie di “Semestre Bianco sul fisco“: Una soluzione che comporta la sospensione di tutti i pagamenti fino a fine 2020. Per poi ripetere altri temi forti che Forza Italia va proponendo da tempo: vale a dire il superamento del regime delle licenze e del codice degli appalti. (cit il Giornale). Durissima Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia:”Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e una pericolosissima deriva liberticida. Dove vuole arrivare il Governo?“. Le riflessioni e le richieste delle opposizioni sono tutto quello che in realtà si domanda la maggioranza dei cittadini del Paese, che ha capito che questa emergenza pandemica non è stata poi gestita così bene come continuano a dire fonti governative, anzi tutt’altro…