Migranti. Bernini: Sul Viminale sventola bandiera bianca

(DIRE) Roma, 29 Lug. – “La confusione che regna nel governo e’ palese, ma la dichiarazione della ministra dell’Interno secondo cui i continui arrivi di migranti sono inaccettabili perche’ stanno collassando Lampedusa, e’ un inquietante segnale di resa da parte di chi avrebbe il dovere istituzionale di garantire la sicurezza del Paese ed evidentemente non e’ in grado di farlo. Sul Viminale sventola bandiera bianca”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 17:22 29-07-20