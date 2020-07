(DIRE) Roma, 29 Lug. – “Le prerogative del Parlamento sono state lese e perfino usurpate dal governo. Non intendiamo accettare tutto questo. Proporremo ricorso alla Corte costituzionale e impugneremo in ogni sede il provvedimento di proroga dello stato di emergenza. Siamo pronti a tutto per difendere l’Italia e la democrazia e siamo sicuri che lo faremo insieme agli amici di tutto il centrodestra”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rai/ Dire) 19:15 29-07-20