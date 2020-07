UE. Al via i negoziati del Parlamento su recovery fund e bilancio

Sassoli a Von der Leyen e Merkel: Non rinunciamo ad ambizioni

(DIRE) Roma, 29 Lug. – “Primo colloquio con la presidente Ursula Von der Leyen e la cancelliera Angela Merkel: i negoziati sul recovery package e l’Mff (il bilancio pluriennale, ndr.) sono cominciati. Le priorita’ del Parlamento europeo sono chiare alle altre istituzioni europee. Stiamo lavorando per dare risposte ai cittadini. Non vogliamo rinunciare alle nostre ambizioni”. Cosi’ in un tweet David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Come aggiunge in una nota l’ufficio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, nell’incontro di oggi “Sassoli ha sottolineato la necessita’ di trovare un accordo politico entro Ottobre per essere operativi sin dall’1 gennaio. Von der Leyen e Merkel -si legge ancora- sono d’accordo. Quindi saranno calendarizzate le riunioni del Presidente del Parlamento, della Commissione e del Consiglio dell’Ue, che lavoreranno in parallelo con un tavolo tecnico che entrera’ nel dettaglio su: governance, risorse proprie, Mff, stato di diritto”. Il parlamento inoltre “e’ pronto a votare a settembre la parte sulle risorse proprie, che serviranno da garanzia per emettere i Bond sul mercato finanziario. D’ora in poi, il negoziato tra il Parlamento e la Presidenza tedesca del Consiglio dell’Ue (quindi tra Sassoli e Merkel, a cui si aggiungono i tavoli tecnici) vedra’ la Commissione assumere il ruolo di facilitatore”. (Alf/ Dire) 18:45 29-07-20