Caserta, incendio nell’interporto di Maddaloni

Nel pomeriggio del 30 Luglio i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella zona dell’interporto sud di Maddaloni per un grosso incendio che si è sviluppato nelle vicinanze delle aziende e del centro commerciale. A causa della vastità dell’incendio che ha interessato la fitta vegetazione e i rifiuti in essa sversati per un’estensione di circa 25 ettari alle operazioni di soccorso hanno partecipato 3 squadre provenienti dalla sede Centrale e dal distaccamento di Marcianise a cui si è aggiunta la squadra specializzata negli incendi rifiuti (TDF Marcianise) con vari moduli boschivi. Questo ha impedito che le fiamme si propagassero ai vicini capannoni industriali.

