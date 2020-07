Genova. Importuna le famiglie ai giardini e quando arriva la Polizia dà di matto. Arrestato

I poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno arrestato un 24enne ecuadoriano per resistenza, violenza e lesioni a P.U., denunciandolo anche per oltraggio e danneggiamento aggravato. Durante la serata diverse famiglie che stazionavano con i loro figli nei giardini hanno chiesto l’intervento della Polizia in quanto un giovane a torso nudo rincorreva i bambini sulla bici spaventandoli e urlando loro frasi sconnesse. I poliziotti hanno cercato di calmarlo ma l’uomo si è dimostrato poco collaborativo e ha iniziato a inveire contro gli operatori che hanno dovuto chiamare rinforzi. Dopo calci, spintoni e minacce finalmente è stato fatto “accomodare” sulla volante che ha danneggiato vistosamente nel tragitto per la Questura. Tre dei poliziotti intervenuti sono dovuti ricorrere alle cure mediche e ognuno di loro è stato dimesso con una prognosi di 6 giorni per traumi distorsivi. Il 24 enne, che ha precedenti per rissa, rapina e reati legati agli stupefacenti, sarà giudicato questa mattina con rito per direttissima.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Genova/articolo/8445f22a28db4421389565402