Lucca. Ordine di carcerazione per una nomade: rintracciata dalla Polstrada

Continuano senza sosta i controlli della Polizia Stradale sulle principali arterie che conducono in Versilia, molto trafficate in questi caldi giorni di fine luglio. Nella giornata di martedì le pattuglie della Sottosezione di Viareggio, che pattugliano le strade per stanare gli automobilisti poco virtuosi e i delinquenti, hanno arrestato una nomade di 22 anni, L.P., ricercata da tempo.

La giovane veniva fermata a Massarosa sull’A/11 Bretella, mentre si trovava a bordo di un’autovettura Opel grigia, al momento condotta da un’altra donna. La presenza delle due donne ha insospettito i poliziotti che hanno approfondito il controllo verificando che la passeggera aveva diversi alias ed era ricercata dovendo scontare un anno e 4 mesi per reati commessi nonostante la giovane età.

Pertanto come disposto dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, veniva associata all’Istituto Minorile di Pontremoli. La conducente invece, D.J., di 25 anni, veniva denunciata perché era in possesso di patente falsa e guidava senza aver mai conseguito il titolo per la conduzione di veicoli.