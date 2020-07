Milano. In autobus per andare a spacciare shaboo: arrestato dalla Squadra Mobile

Ieri sera, poco dopo le ore 22.00, mentre percorrevano viale Campania durante il servizio di contrasto alla microcriminalità in una zona da dove sono giunte anche segnalazioni da parte di cittadini ed esercenti alla Polizia di Stato, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato un uomo che, sceso dall’autobus, ha cominciato a camminare nervosamente, guardandosi spesso alle spalle e controllando con nervosismo il cellulare come se stesse aspettando qualcuno. Gli agenti lo hanno seguito per un po’ lungo la strada e poi hanno deciso di procedere a un controllo: nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato nello zaino di C.Z., cittadino cinese di 63 anni nullafacente con precedenti di polizia, 660 euro in contanti e due bustine con 5 grammi di shaboo nascoste in un pacchetto di sigarette. Lo shaboo, solitamente venduto in dosi da 0,1 grammi, ha un effetto stupefacente dieci volte superiore a quello della cocaina e viene venduto a circa 250 euro al grammo. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f229a1a09164574401364