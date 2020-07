(DIRE) Roma, 30 Lug. – “Oggi si manda a processo Salvini, mi pare evidente. Ma quando domani tocchera’ a qualcuno di voi, siccome la ruota gita, la Lega sara’ dalla parte delle garanzie, del parlamento e dei cittadini. Non vi manderemo in un’aula di un tribunale”. Cosi’ Matteo Salvini, in aula al Senato, durante la discussione di Palazzo Madama sulla richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti per il caso Open Arms. (Sor/Dire) 12:49 30-07-20