Ponte sullo Stretto. Prestigiacomo (FI): Questione chiave per l’Italia

(DIRE) Roma, 30 Lug. – “Il ponte sullo stretto di Messina è una questione chiave per l’Italia. Per lo sviluppo del Sud, per dare alla Sicilia pari opportunità in termini di infrastrutture, efficienza dei trasporti, servizi ai cittadini”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo. “Da Salerno a Milano, 800 km, si impiegano 6 ore in treno. Da Roma a Siracusa, 800 km, 12 ore sempre in treno. Il Ponte è, deve essere, una sfida strategica nazionale. Ho presentato una mozione in Parlamento su questa sfida. Quella è la sede istituzionale e politica che deve pronunciarsi, assumendosi la responsabilità di dare una speranza, lavoro e collegamenti al sud. L’alternativa è lasciare la Sicilia nel suo purgatorio di costi e tempi insostenibili”, conclude Prestigiacomo. (Com/Pol/ Dire) 19:46 30-07-20