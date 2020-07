Stazione Torino Porta Nuova: tenta di accoltellare i passanti e poi i poliziotti intervenuti

Arrestata dagli agenti della Polfer

Una trentunenne congolese, in Italia senza fissa dimora, è stata arrestata ieri dagli Agenti del Settore Operativo di Torino Porta Nuova per tentato omicidio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli operatori della Polizia Ferroviaria durante le attività di vigilanza sono intervenuti, su segnalazione di alcuni viaggiatori, all’esterno della stazione dove hanno notato la donna aggirarsi in atteggiamento molesto, mentre brandiva una lama di grosse dimensioni nei confronti delle persone che si trovavano alla fermata dei trasporti pubblici. Nonostante i tentativi di calmarla, la straniera ha tentato più volte di colpire i poliziotti con vari fendenti all’addome e al petto. Solo la prontezza di riflessi degli operanti ha permesso che i colpi non andassero a segno. Dopo averla disarmata ed aver recuperato il coltello, gli Agenti hanno condotto la donna negli Uffici di Polizia dove la stessa ha continuato a mantenere una condotta aggressiva. Gli ulteriori accertamenti hanno evidenziato, tra i vari precedenti, che la straniera si era resa responsabile di un episodio analogo nel mese di marzo di quest’anno. La donna è stata arrestata e associata presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità.