Venerdì 31 Luglio Le Muse a Bova Marina per fotogiornalismo e narrazione

L’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria, continua la sua programmazione estiva e, dopo i due incontri presso il Cortile delle Muse, venerdi 31 luglio alle ore 19,30 sarà presente a Bova Marina in occasione della Rassegna Book Festival organizzata dalla locale amministrazione comunale guidata dal sindaco Saverio Zavettieri. Un evento non nuovo per “Le Muse” in queste zone, dichiara il presidente Giuseppe Livoti, poiché già presenti da anni sul territorio con la Pinacoteca dell’Area Grecanica, vero e proprio osservatorio sulle linee guida di artisti calabresi, realtà diretta dal sottoscritto sin dalla sua fondazione e che attualmente è ospitata presso i locali dell’eclettico Palazzo del Comune.

In occasione del Book Festival presso il Cortile della Biblioteca Timpano abbiamo pensato di raccontare della differenza che vi è tra narrazione e fotogiornalismo. Ospite sarà Stefano Costantino fotografo professionista e fotoreporter freelance con base a Roma.

Dal 2017 è fotoreporter per l’agenzia fotografica internazionale The Mega Agency.

Dal 2016 aderisce all’FPA – Fotoreporter Professionisti Associati, mentre nel 2015/2016 fotoreporter per l’Agenzia di Stampa La Presse. Un confronto con una personalità che è eccellenza per il suo settore, e che si soffermerà sui vari generi di fotografia e sulle peculiarità che il fotografo oggi deve avere nel raccontare la notizia solo per immagini.

Le attrici Emanuela Barbaro e Clara Condello leggeranno testi sul ruolo e sulle differenze tra narrazione e fotografia nel suo senso storico mentre fotografie divise per settori ed argomenti faranno da corollario alla tematica trattata.