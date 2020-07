Viterbo. Sequestrata eroina già divisa in dosi. Arrestato uno spacciatore

Comando Provinciale di Viterbo – Viterbo , 30/07/2020 10:01

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Viterbo, collaborati dai carabinieri cinofili del Nucleo di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati di microcriminalità, ed hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare un soggetto sospettato di essere uno spacciatore, e durante la perquisizione hanno trovato ben 10 grammi di eroina già divisa in dosi oltre a materiale per confezionare e vendere lo stupefacente; lo spacciatore quindi è stato immediatamente dichiarato in arresto dai carabinieri e tradotto presso le camere di sicurezza della compagnia di Viterbo.