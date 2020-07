Cambio al vertice della Guardia di Finanza in Calabria

Il Gen. di B. SOLOMBRINO, Comandante provinciale di Catanzaro ha assunto, temporaneamente, l’incarico di Comandante Regionale

Cambio della guardia ai vertici delle Fiamme Gialle calabresi: al Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza si è insediato il nuovo Comandante, Generale di Brigata Dario SOLOMBRINO, La cerimonia di avvicendamento tra il il Generale di Divisione Fabio CONTINI , cedente, ed il Generale di Brigata Dario SOLOMBRINO, subentrante, si è svolta giovedì 30 Luglio 2020 all’interno della Caserma “Pietro Laganà” di Catanzaro, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Gen. C.A. Carmine LOPEZ nonché di una rappresentanza di militari del Comando Regionale Calabria, del Reparto T.L.A. Calabria, della Sezione dell’Associazione Finanzieri d’Italia di Catanzaro e del Consiglio di Base della Rappresentanza Militare . Il Generale Dario SOLOMBRINO, nato a Napoli nel 1966, è entrato nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1985 ed è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa ed in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il Gen. SOLOMBRINO, ammesso al Centro Alti Studi per la Difesa (CASD/IASD) – titolato corso “istituto superiore di stato maggiore interforze” (T.ISSMI), il 1° marzo 2019 è stato promosso al grado di Generale di Brigata. Nel corso della sua carriera il Gen. SOLOMBRINO ha ricoperto incarichi, tra gli altri, alle sedi di Viareggio, Palermo, Genova, Napoli e, promosso colonnello nel 2008, è stato designato quale comandante provinciale di Arezzo e nel 2014 Comandante provinciale di Perugia, ed in atto ricopre la carica di Comandante Provinciale di Catanzaro.

D.C.