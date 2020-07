Costa D’Avorio. Nominato Premier Ministro Difesa Hamed Bakayoko

Dopo morte Coulibaby, Presidente Outtara scelto per elezioni d’Ottobre

(DIRE) Roma, 31 Lug. – In Costa D’Avorio, il ministro della Difesa Hamed Bakayoko e’ stato nominato primo ministro dal presidente Alassane Ouattara. La nomina si e’ resa necessaria in quanto il premier precedente, Amadou Gon Coulibaly, e’ improvvisamente scomparso l’8 Luglio scorso. Bakayoko occupera’ l’incarico mantenendo al tempo stesso il dicastero della Difesa fino alle prossime elezioni di ottobre. La morte di Coulibaly ha creato problemi al partito al potere, l’alleanda Rhdp (Rally of Houphouetists for Democracy and Peace) che lo aveva scelto come candidato alle prossime presidenziali d’autunno. Ora i vertici del partito hanno scelto al suo posto Ouattara, che cosi’ dovrebbe concorrere per un terzo mandato. Il Capo di Stato uscente tuttavia non ha ancora accettato. Il principale partito d’opposizione invece, il Parti Democratique de la Cote d’Ivoire (Pdci) ha nominato Henri Konan Bedie’. Bedie’ ha proposto un’alleanza con altri due leader dell’opposizione per riuscire a battere alle urne l’Rhdp: Laurent Gbagbo, che e’ stato da poco assolto in un processo di primo grado dalla Corte penale internazionale, e con l’ex presidente dell’Assemblea nazionale, Guillaume Soro. (Alf/Dire) 18:04 31-07-20