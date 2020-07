Migranti. Salvini: Luglio disastroso con sbarchi sfondata quota 6000

“Governo protagonista di favoreggiamento immigrazione clandestina”

(DIRE) Cervia (Ravenna), 31 Lug. – “Torneremo al governo e torneremo a blindare i porti”. Matteo Salvini, a Cervia-Milano Marittima, in provincia di Ravenna, per la presentazione della festa della Lega Romagna, sottolinea che, quanto a sbarchi, “si chiude oggi luglio ed e’ un disastro, il peggiore degli ultimi anni. L’anno scorso eravamo fermi a quota 1.000 o poco piu’, quest’anno sfondiamo quota 6.000”. Da qui l’ipotesi che “al Governo siano complici e sia un precisa strategia, quella del casino generale, l’unico modo di rimanere attaccato alla poltrona”. Tuttavia, aggiunge, “quando arrivera’ la richiesta di processo per qualcun altro di altri colori politici diremo che un conto sono politica e idee, altro i tribunali politici e i plotoni”. Senza dimenticare, prosegue, che “e’ un reato anche il favoreggiamento all’immigrazione clandestina: non far nulla per impedire gli sbarchi e’ favoreggiamento e in questo momento il governo si sta rendendo protagonista di un enorme favoreggiamento all’immigrazione clandestina”. (Som/ Dire) 13:18 31-07-20