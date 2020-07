Pantanal: triplicato il numero degli incendi nella più grande zona umida tropicale del mondo

10:43 – L’Inpe, l’agenzia spaziale nazionale brasiliana, lancia l’allarme sull’attuale situazione della più grande zona umida tropicale del mondo, il Pantanal, in cui il numero degli incendi del 2020 è triplicato rispetto all’anno precedente. Sono stati registrati dall’Inpe, comunica Rai News 24, dall’inizio dell’anno al 23 Luglio, “3.682 incendi nella regione paludosa che si estende per circa 150 mila chilometri quadrati tra Brasile, Bolivia e Paraguay con un aumento del 201% rispetto al 2019”. La zona è la più ricca di biodiversità del Pianeta, “ grazie alle inondazioni dovute alle periodiche piogge torrenziali ”, continua Rai News 24, in quelle zone vivono giaguari, formichieri, uccelli migratori, Piranha, scimmie cappuccine, anaconde verdi e migliaia di altre specie animali e vegetali. L’emergenza incendi continua anche in Brasile, soprattutto in Amazzonia in cui lo scorso Giugno si è registrata la peggiore situazione dovuta agli incendi degli ultimi 13 anni.