Trasporti. Trenitalia e Lego insieme per un treno…coi baffi: A Roma ecco “Rock” di Super Mario

Presentato a Termini, primo in Europa in una stazione

(DIRE) Roma, 31 Lug. – Il treno regionale Super Mario Rock di Trenitalia e’ in arrivo in perfetto orario al binario 1 di Roma Termini: anzi, e’ gia’ arrivato stamattina, proprio di fronte al nuovo Lego Store della stazione, il primo in Europa ad aprire i battenti in uno scalo ferroviario. In occasione dell’arrivo in Italia di Lego Super Mario, attesissimo dagli appassionati e che debuttera’ sugli scaffali domani 1 agosto, Lego Italia e Trenitalia, societa’ di trasporto del Gruppo FS Italiane, hanno annunciato una partnership che le vedra’ protagoniste nel corso dei prossimi mesi e che ha preso vita gia’ da stamattina con la presentazione al pubblico di un treno unico nel suo genere: si tratta di un treno regionale a doppio piano Rock, nuovo arrivato della flotta di Trenitalia, che e’ stato completamente brandizzato all’esterno, con livrea bianca e adesivi e decalcomanie del simpatico idraulico baffuto e dei suoi compagni di avventura, da Joshi agli acerrimi nemici fungiformi Goomba, e anche all’interno, con gli altoparlanti che all’arrivo in stazione riproducono il celebre jingle della serie, creando il Treno Ufficiale Lego Super Mario. A presentare le novita’ sono stati all’interno del nuovo Lego Store, proprio di fronte al binario 1 di Termini, Paolo Lazzarin, amministratore delegato di Lego Italia e Sabrina De Filippis, direttore Divisione Passeggeri regionale di Trenitalia, insieme all’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

La partnership tra Lego Italia e Trenitalia, spiegano le due aziende, sara’ caratterizzata da diverse iniziative e tante sorprese e attivita’, tra cui un concorso a premi organizzato da Trenitalia in autunno per premiare i pendolari che scelgono il treno Rock. La presentazione della partnership rientra fra le azioni di Trenitalia per avvicinare sempre di piu’ i treni regionali a pendolari, famiglie e giovani: in questa estate, ad esempio, sono a disposizione dei viaggiatori specifiche offerte come la promo Junior, grazie alla quale fino al 27 settembre su tutti i treni regionali i ragazzi fino a 15 anni accompagnati dalle proprie famiglie viaggeranno gratis.

“È proprio una partnership coi baffi: siamo qui per festeggiare l’arrivo di Lego Super Mario in Italia e lo facciamo con questa collaborazione di qualita’. Dopo 35 anni finalmente Super Mario diventa ‘reale’ e possiamo offrire una nuova esperienza di gioco ai nuovi consumatori, per un evento che e’ quindi all’insegna della novita’”, ha spiegato Lazzarin. “Per noi e’ da sempre molto importante essere vicini alle persone regalando loro momenti di felicita’ e condivisione e la collaborazione con Trenitalia va proprio in questa direzione. Per noi di Lego, ogni momento puo’ essere giusto per far vivere la propria fantasia e creativita’, anche un viaggio in treno”.

Anche per Trenitalia, ha sottolineato De Filippis, “si tratta di una partnership molto importante, Super Mario si inserisce su un ‘super treno regionale’ che e’ il Rock. Noi lavoriamo molto sulla qualita’ del servizio e ora vogliamo entrare in modo simpatico e allegro nelle case delle persone che scelgono questo treno per far vivere loro il viaggio in modo allegro. E Rock e’ un treno davvero super, con il -30% di consumi e anche un’area nursery per mamme e bambini. Oggi e’ solo l’inizio delle tante iniziative che abbiamo pensato, tra cui un concorso a premi per i pendolari con in palio set di Lego Super Mario e anche tour nelle realta’ italiane per far conoscere i nostri nuovi treni”.

Negli ultimi anni, ha evidenziato la direttrice, “sono stati raggiunti importanti risultati in termini di qualita’ dei viaggi, ora la nostra sfida e’ avvicinare bambini e ragazzi, i nostri viaggiatori del futuro, a percepire i nuovi treni regionali come mezzi che possono migliorare la qualita’ delle nostre citta’ e dell’aria che respiriamo. In poche parole, rendere partecipi le persone del progetto che Trenitalia sta portando avanti per migliorare l’esperienza di viaggio su i collegamenti regionali e metropolitani”. Infine, De Filippis ha sottolineato “il grande lavoro che stiamo facendo a livello regionale, e un grazie in particolare va alla Regione Lazio che ci ha consentito fare un grande investimento nel territorio”.

Per Alessandri “noi tecnicamente facciamo solo il nostro dovere, il ringraziamento deve andare ai cittadini del Lazio. Noi abbiamo il dovere di cercare di investire bene le risorse che abbiamo grazie a loro per far funzionare i servizi. In questi anni siamo reciprocamente migliorati e cambiati grazie alla collaborazione con Trenitalia, un risultato che spero potra’ essere giudicato da tutti come reale”.

Come gia’ accennato, l’arrivo in stazione del treno regionale Rock dedicato a Lego Super Mario e’ stato l’occasione per inaugurare il nuovo Lego Store di Roma Termini, il primo negozio Lego in Europa a trovarsi in una stazione ferroviaria. Lo store, nei suoi poco piu’ di 70 metri quadri, ospitera’ tutte le novita’ del fantastico mondo Lego permettendo a viaggiatori grandi e piccoli di non perdersi nemmeno un nuovo mattoncino. Qui da oggi saranno esposti in anteprima i set della linea Lego Super Mario, a partire dallo Starter Pack ‘Avventure di Mario’, ma anche – anche questo attesissimo dai fan – il nuovo Lego Nintendo Entertainment System Building Kit. Entrambi i set, che da domani saranno acquistabili presso tutti i Lego Store, sono nati dalla collaborazione dell’azienda danese con Nintendo.

