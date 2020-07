Verona. Trasporta più 5 kg di marijuana nel bagagliaio

È stato notato a bordo di un’auto mentre transitava nel quartiere San Massimo; e i ripetuti passaggi a velocità moderata nella stessa via – quasi come fosse in attesa o alla ricerca di qualcuno – hanno insospettito gli agenti che hanno deciso di svolgere degli accertamenti. È stato grazie all’intuito che i poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti, così, a scovare nel vano portabagagli del veicolo, all’interno di uno scatolone, più di 5 chili e mezzo di marijuana. Il conducente, cittadino italiano residente nella provincia di Verona, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato associato presso il carcere di Montorio. Nell’abitazione dello spacciatore – incensurato – gli operatori di Polizia hanno anche rinvenuto 10 grammi di cocaina e il materiale idoneo al frazionamento e al confezionamento della droga. L’arresto è stato convalidato questa mattina dal giudice che ha disposto nei confronti del ventisettenne la misura degli arresti domiciliari.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Verona/articolo/23395f2410cf2584e879352540