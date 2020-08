Genova. Rissa con bastonate: 5 denunciati

Ieri sera i poliziotti dell’U.P.G. hanno denunciato 3 cittadini albanesi e due romeni, di età compresa tra i 33 e i 15 anni, per il reato di rissa. L’intervento è stato richiesto da alcuni residenti che allarmati per una lite animata scoppiata all’interno di un bar e poi proseguita in strada, durante la quale sarebbe stata estratta anche una pistola. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato i 5 soggetti che ancora litigavano, di cui uno gravemente ferito alla testa e subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, dove è stata formulata una prognosi di 30 giorni. Nei pressi del bar è stata rinvenuta una spranga metallica della lunghezza di 65 cm e nell’auto di uno degli albanesi una pistola giocattolo e un coltello di 10 cm, motivo per il quale è stato anche denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il motivo della rissa parrebbe essere la compravendita di un’auto andata male. (foto di repertorio)

