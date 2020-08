Milano. 40 persone controllate della Polizia in zona Padova e 13 mila € di multa alla discoteca

La Questura di Milano ha effettuato ieri sera a Milano, su indicazioni del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, un servizio di controllo del territorio con i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, del Commissariato Villa San Giovanni e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale nella zona a nord di piazzale Loreto. Nel corso del servizio, è stato effettuato un posto di controllo in via Andrea Costa e le pattuglie appiedate della Polmetro hanno eseguito dei controlli presso le fermate della linea metropolitana MM1 Villa San Giovanni, Precotto, Pasteur e Loreto. Le persone controllate nel corso del servizio serale sono state 40 (di cui 10 risultate avere precedenti di polizia dopo i controlli in banca dati) e un cittadino straniero è stato accompagnato in Questura e indagato ex art. 650.

La Polizia ha controllato una discoteca nei pressi del Parco Trotter dove gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura hanno elevato tre sanzioni amministrative per un totale di 13mila euro. L’unità cinofila della Polizia, inoltre, sotto un divanetto del locale, ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti una dose di marijuana. (foto di repertorio)

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f2551865680e761934610