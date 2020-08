Prato. Ordine di cattura per un marocchino pregiudicato per spaccio di stupefacenti. Rintracciato ed arrestato in un casolare abbandonato

Ieri pomeriggio, alle ore 16.00 circa, un equipaggio delle Volanti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio verso gli stabili abbandonati e gli edifici dismessi siti in questo territorio, in via Ferrucci, presso un edificio abbandonato sito all’altezza di via dei Confini, nella zona afferente il casello autostradale di Prato Est, rintracciava ed identificava un trentaquattrenne pregiudicato marocchino, noto a quegli operatori, di fatto senza fissa dimora e lì momentaneamente dimorante, il quale, da accertamenti SDI, risultava essere stato raggiunto sempre in quella giornata da un Ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Firenze, in applicazione della misura della Custodia cautelare in carcere, quale aggravamento della precedente misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, a cui il medesimo era sottoposto, in relazione ad un procedimento penale a suo carico che, in primo grado, lo aveva visto condannato alla pena di 1 anno di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Espletate le rituali formalità, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

