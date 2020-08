Coronavirus. 239 i nuovi contagi, 8 i morti in più da ieri

(DIRE) Roma, 2 Agosto – Sono 239 i nuovi casi di contagi da coronavirus in Italia rispetto a ieri, che portano il totale a 248.070, dato che mostra una flessione rispetto a 24 ore fa quando i nuovi casi erano 295. Bene anche i guariti, che con 231 in più rispetto a ieri toccano quota 200.460. Sono 8 i deceduti in più rispetto a ieri, il totale arriva quindi a 35.154. Gli attualmente positivi sono 12.456, ieri erano uno in più. Così secondo i dati del ministero della Salute. (Pol/Dire) 17:35 02-08-20