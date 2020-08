Migranti. Salvini: Proposte Di Maio? in DL Sicurezza, basta applicarle

(DIRE) Roma, 2 Agosto – “Rimpatri veloci e interventi contro le imbarcazioni dei trafficanti: nell’assordante silenzio del premier e della Lamorgese, le proposte di Di Maio contro l’immigrazione clandestina sono tardive e già previste dai Decreti Sicurezza, gli stessi che la maggioranza vuole cancellare. Basta applicare le norme esistenti. Non solo. L’uso dell’esercito per sigillare i centri di accoglienza non va solo proposto come fa il ministro Guerini: va fatto. Tanto nessun giudice indagherà esponenti di PD o Cinque Stelle per sequestro di persona….”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Mar/ Dire) 11:00 02-08-20