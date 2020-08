Vasto incendio sulle colline di Lazzaro (RC)

22.15 – Un vasto incendio sta interessando le colline appena alle spalle la frazione di Lazzaro. Per domare il rogo sono in azione anche i mezzi dei Vigili del Fuoco ed il canadair ma si teme che le fiamme possano avvicinarsi pericolosamente alle costruzioni della zona, diversi capannoni. Il traffico della SS 106 in quel tratto, risente particolarmente dell’incendi,o le autovetture incolonnate transitano in sicurezza ma molto lentamente. La temperatura dell’aria nella zona circostante è ovviamente molto elevata. Da accertare l’origine delle fiamme.

