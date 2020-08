Danneggia le auto in sosta con una mazza da baseball a Milano: Polizia arresta un 29enne

Ieri sera la volante della Questura di Milano è intervenuta in via Mar Jonio perché era stato segnalato un uomo a torso nudo, con un cane di grossa taglia, che, con una mazza da baseball, stava danneggiando delle auto parcheggiate. Giunti sul posto e rintracciato l’uomo, un cittadino marocchino, i poliziotti sono riusciti a fermalo con non poca fatica. Il 29enne, che ha opposto una forte resistenza ai poliziotti, aveva danneggiato 3 auto in sosta con un mazza da baseball ritrovata poi nel cortile di un condominio della via. Gli agenti l’hanno arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f27da173fcf9973130149