Genova. Mattarella: Norma regoli situazione familiari delle vittime

(DIRE) Genova, 3 Ago. – “È bene pensare a una condizione, sperando che mai più avvenga, che regoli quello che si deve fare in circostanze tragiche come quella che è avvenuta”. Così durante l’incontro in prefettura a Genova il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risponde ai familiari delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, che chiedono un impegno per sostenere i parenti che si trovano a dover affrontare difficoltà anche di ordine materiale dinanzi a tragedie simili. “Continuo a seguire la vicenda- aggiunge- perche’ si arrivi a un punto positivo concreto. Se le norme, come sembra, non consentono ad oggi interventi adeguati occorre provvedere perche’ la normativa consenta di intervenire in queste condizioni”. (Cap/ Dire) 20:05 03-08-20