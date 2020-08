“Mettiti la mascherina…”: scoppia la rissa sul volo per Ibiza

Due passeggeri rifiutano di indossare la mascherina in aereo e sul volo 1495 tra Amsterdam, Paesi Bassi e Ibiza, Spagna, scoppia una rissa furibonda. L’episodio che ha coinvolto diverse persone a bordo, tanto passeggeri quanto equipaggio, è accaduto venerdì a bordo il 31 Luglio. Il video diventato virale, registrato da un passeggero mostra momenti concitati, con una rissa che coinvolge diverse persone sul Boeing 737. Secondo il racconto dell’autore del video, almeno uno dei due protagonisti della vicenda sarebbe un inglese che, prima di imbarcarsi, avrebbe bevuto vodka in abbondanza. Un portavoce della compagnia ha confermato ieri mattina che la rissa si è svolta a bordo di un aereo in rotta verso Ibiza. Due passeggeri, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati arrestati all’arrivo sull’isola.Ecco il video: https://youtu.be/y8nfNI7SppE

c.s. – Sportello dei Diritti