Morto John Hume, Premio Nobel per la Pace

11:11 – La BBC online annuncia la scomparsa di John Hume, avvenuta a 83 anni di età in Irlanda. John Hume è stato un politico nordirlandese cattolico e ex insegnate, viene considerato dal 2010 una delle figure più importanti nella storia recente dell’Irlanda del Nord ed è stato uno dei principali artefici della costruzione del processo di pace in quella regione che gli è valso il Premio Nobel per la Pace nel 1998 con il dirigente protestante del Partito unionista dell’Ulster David Trimble, quando vennero firmati gli accordi di pace del Venerdì Santo. Fino al 2001 è stato leader del Partito socialdemocratico e laburista (Sdlp), di cui era cofondatore. Ha ricevuto anche il premio Gandhi e il premio Martin Luther King, sempre per le grandi opere di Pace realizzate nel corso della sua vita. Si è ritirato ufficialmente dalla politica il 4 Febbraio 2004, ma, sostenuto dalla moglie, ha continuato a promuovere l’integrazione europea, le questioni circa la povertà globale e il movimento Credit Union, ed era sostenitore della campagna per l’istituzione di un’Assemblea parlamentare delle Nazioni Unite.

SM