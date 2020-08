Ponte Genova: De Luise, Genova modello per tutti

L’augurio è che da qui ripartano grandi opere e infrastrutture in tutta Italia. Un pensiero alle famiglie delle vittime

“Un fatto eccezionale. I tempi di realizzazione del nuovo Ponte di Genova siano da esempio per far ripartire l’intera Italia. Un modello che ha retto anche all’emergenza Covid e che mi auguro sia da stimolo per il Governo. È necessario, oggi più che mai, lavorare alle grandi opere e alle infrastrutture, indispensabili per modernizzare il Paese e rendere l’Italia più competitiva e in grado di attrarre ancora più turismo”.

Così la Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise nel giorno dell’inaugurazione del Ponte di Genova.

“Da genovese sono orgogliosa. La mia città ha saputo riorganizzarsi, si è rimboccata le maniche come sempre, e oggi riparte. Un caloroso pensiero va alle famiglie delle 43 vittime per le quali attendiamo di accertare rapidamente le responsabilità. Un pensiero anche a tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte in questi mesi per permetterci di essere qui oggi e che hanno tenuto alto il valore dell’ingegno italiano. E non dimentichiamo il tessuto economico, le imprese di Genova, della città e del porto, che hanno subito danni notevoli e che speriamo possano tornare a lavorare e ad assumere”.