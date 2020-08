Attenzione alla truffa del falso audio Microsoft

La Polizia Postale: “La truffa corre sul filo”. Lo “Sportello dei Diritti”: “se ricevi quest’audio spegni il pc, riaccendilo, aggiorna l’antivirus e per sicurezza cambia le password”

L’ultima pericolosa truffa online è stata segnalata nelle scorse ore dalla Polizia Postale e noi dello “Sportello dei Diritti” riteniamo utile rilanciare l’allerta per invitare i cittadini a prestare attenzione ad un nuovo tipo di frode che potrebbe interessare chiunque possieda un pc. In tal senso è eloquente il post sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con il video che riproduce l’audio truffa: “Se mentre navighi o quando accendi il pc si aprono finestre di alert per potenziali Trojan che hanno compromesso il tuo computer e ti invitano a chiamare un numero verde, NON FARLO. Si tratta di una nuova tipologia di truffa con un falso messaggio audio di Microsoft.Basta spegnere il computer. Aggiornare l’antivirus e fare la scansione dei file. Per sicurezza cambiare anche le password dei propri profili. Ascolta l’audio truffa e fai attenzione:” Si tratta di una nuova modalità di frode online che merita la più ampia conoscenza tra la platea del pubblico potenzialmente interessato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ” . Questa volta è attraverso un audio che si tenta di approfittare dei cittadini, ingenerando preoccupazione e, quindi, una reazione istintiva che è quanto di più sbagliato si possa fare. Come per le precedenti segnalazioni, ricordiamo a tutti di seguire i consigli della Polizia Postale ed evitare di seguire le indicazioni dei malintenzionati che inventano e utilizzano questi metodi truffaldini. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.Di seguito anche l’url contenente l’audio truffa: https://youtu.be/V46uwv_J1g8

c.s. – Sportello dei Diritti