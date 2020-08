Due forti esplosioni hanno devastato il porto di Beirut

22.30 – Due devastanti esplosioni hanno causato morte e distruzione a Beirut, la Capitale del Libano. Il bilancio delle provvisorio racconta di circa 3700 feriti e 70 vittime ma si teme siano stime al ribasso perchè si scava sotto le macerie dei palazzo crollati. Le esplosioni hanno interessato il quartiere del Porto di Beirut ma l’onda d’urto è stata avvertita in tutta la città ed ha danneggiato edifici anche molto distanti. Al momento pare che il primo scoppio sia avvenuto da una nave che trasportava fuochi d’artificio e poco dopo si sarebbe innescata una seconda esplosione più grande in un deposito chimico. E’ una tesi che dovrà essere confermata dalle indagini. Proclamato lo stato d’allerta dal Governo di Beirut al momento lo scenario in città è apocalittico, ospedali in affanno per curare i feriti e Croce Rossa locale che richiede sangue per i feriti.

