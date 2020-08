Milano. Sesto San Giovanni, Salvini: insisteremo con la legge sulle case popolari

Prima vengono i cittadini italiani e poi il resto del mondo

(DIRE) Roma, 4 Agosto – “Il Governo ha impugnato e bocciato la legge approvata da Regione Lombardia e applicata a Sesto che prevede che le case popolari vadano prima ai residenti in Italia da almeno 5 anni. E’ giusto, perchè le case popolari di Sesto le hanno pagate i vostri genitori e nonni, e non è giusto che chi arriva domattina passi davanti a chi è qua da 30 anni. Quindi insisteremo con la stessa norma, perchè per quanto mi riguarda prima vengono i cittadini italiani poi il resto del mondo”. Il segretario della Lega Matteo Salvini lo dice in una diretta Facebook da Sesto San Giovanni (Milano). (Ran/Dire) 10:49 04-08-20 ( foto d’archivio)