Prato. Clandestino nigeriano ubriaco si denuda in strada davanti agli Agenti. Denunciato

Ieri sera, alle ore 19.50 circa, un equipaggio delle Volanti, inviato in questa via Miniati, in zona Castellina, per segnalazione di un cittadino straniero in stato di escandescenza, rintracciava il soggetto in strada, notando che lo stesso era in evidente stato di ebbrezza molesta. Invitato a declinare le proprie generalità e ad esibire un documento identificativo, l’uomo assumeva una condotta aggressiva e non collaborativa, peraltro denudandosi, abbassando i pantaloni e le mutande, tanto da costringere gli operatori di polizia a contenerlo ed condurlo in Questura. Compiutamente generalizzato per un trentenne nigeriano, irregolare, di fatto s.f.d. ed annoverante precedenti di polizia per i reati di varia natura, lo straniero veniva pertanto denunciato in stato di libertà per i reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale ed atti osceni in luogo pubblico nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta, quindi messo a disposizione di questo Ufficio Immigrazione per la prosecuzione degli accertamenti di specie.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Prato/articolo/8045f2947ee9c77b461663284