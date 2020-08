Banda Larga: approvato voucher alle famiglie a basso reddito

11:36 – La Commissione UE ha approvato il regime italiano di voucher, stanziando 200 milioni di Euro per aiutare le famiglie a basso reddito ad accedere ai servizi a banda larga con velocità di scaricamento dati pari ad almeno 30 megabit al secondo e delle apparecchiature necessarie per accedere al servizio, quali Computer e Tablet, presso l’operatore di loro scelta. “L’ Italia ha notificato la misura di sostegno alla Commissione perché la valutasse ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato” (cit. Rainews) e nessuna norma viene violata, le famiglie potranno così accedere allo smart working, ai servizi educativi e a molti altri servizi resi disponibili online. Sarà compito dell’Italia evitare truffe e indebite distorsioni della concorrenza. “Su queste basi la Commissione ha concluso che il regime è conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato e contribuisce agli obiettivi strategici definiti nell’Agenda digitale europea e nella comunicazione verso una società dei Gigabit europea”, conclude la velina di RaiNews.